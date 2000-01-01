Таргариен Дейнис
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Таргариен Эйнар
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Таргариен Элейна
Отец ребёнка: Таргариен Геймон
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Таргариен Эйгон
Отец ребёнка: Таргариен Геймон
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Таргариен Геймон
Смерть
Неизвестно