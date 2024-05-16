Каратаева (Ноцова) Елена Васильевна 1912 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиКаратаева (Ноцова) Елена Васильевна

Каратаева (Ноцова) Елена Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1912

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912

Отец: Ноцов Василий

Мать: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Каратаев Вячеслав

Отец ребёнка: Каратаев Спиридон Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Каратаев Николай Спиридонович

Отец ребёнка: Каратаев Спиридон Иванович

Новосибирский р-н, Россия
Рождение ребёнка
Около 23.09.1934

Сын: Каратаев Владимир

Отец ребёнка: Каратаев Спиридон Иванович

Россия
Рождение ребёнка
09.06.1954

Сын: Каратаев Александр

Отец ребёнка: Каратаев Спиридон Иванович

Россия
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.