Каратаева (Ноцова) Елена Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1912
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912
Отец: Ноцов Василий
Мать: ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Каратаев Вячеслав
Отец ребёнка: Каратаев Спиридон Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Каратаев Николай Спиридонович
Отец ребёнка: Каратаев Спиридон Иванович
Новосибирский р-н, Россия
Рождение ребёнка
Около 23.09.1934
Сын: Каратаев Владимир
Отец ребёнка: Каратаев Спиридон Иванович
Россия
Рождение ребёнка
09.06.1954
Сын: Каратаев Александр
Отец ребёнка: Каратаев Спиридон Иванович
Россия
Смерть
Неизвестно