Архиреева (Капканова) Юлия Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Архиреева (Капканова) Юлия Павловна

Место рождения

Старая Тумба, Респ. Татарстан, Россия

Дата рождения

08.10.1938

Дата смерти

22.11.2021

Пол

Женский

Отец

1907 г.р.

Мать

1913 г.р.

Муж

1939 г.р.

Дети

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Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.10.1938

Отец: Капканов Павел Петрович

Мать: Капканова (Ямкина) Фёкла Прокопьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Архиреев Анатолий Павлович

Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
01.03.1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Архиреев Анатолий Павлович

Рождение ребёнка
15.09.1966

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Архиреев Анатолий Павлович

Смерть
22.11.2021

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