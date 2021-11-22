Архиреева (Капканова) Юлия Павловна
Место рожденияСтарая Тумба, Респ. Татарстан, Россия
Дата рождения08.10.1938
Дата смерти22.11.2021
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.10.1938
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
01.03.1963
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Архиреев Анатолий Павлович
Рождение ребёнка
15.09.1966
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Архиреев Анатолий Павлович
Смерть
22.11.2021