Крючкова (Макарова) Евдокия Семеновна
Место рождения
Дата рождения29.02.1876 ст.
Дата смерти1960
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.02.1876 ст.
Отец: Макаров Семен Иванов
Рождение ребёнка
11.07.1896 ст.
Дочь: Рябова Анна Борисовна
Отец ребёнка: Крючков Борис Федорович
Рождение ребёнка
21.11.1897 ст.
Дочь: Евдокимова Екатерина Борисовна
Отец ребёнка: Крючков Борис Федорович
Рождение ребёнка
07.05.1900 ст.
Сын: Крючков Николай Борисович
Отец ребёнка: Крючков Борис Федорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Чухина Нина Борисовна
Отец ребёнка: Крючков Борис Федорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Васильева Клавдия Борисовна
Отец ребёнка: Крючков Борис Федорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1960