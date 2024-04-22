Крючкова (Макарова) Евдокия Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Крючкова (Макарова) Евдокия Семеновна

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Место рождения

Никоново, Троицкий административный округ, город федерального значения Москва

Дата рождения

29.02.1876 ст.

Дата смерти

1960

Пол

Женский

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.02.1876 ст.

Отец: Макаров Семен Иванов

Мать: Макарова Александра Ивановна

Никоново, Троицкий административный округ, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
11.07.1896 ст.

Дочь: Рябова Анна Борисовна

Отец ребёнка: Крючков Борис Федорович

Троицкое, Троицкий административный округ, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
21.11.1897 ст.

Дочь: Евдокимова Екатерина Борисовна

Отец ребёнка: Крючков Борис Федорович

Троицкое, Троицкий административный округ, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
07.05.1900 ст.

Сын: Крючков Николай Борисович

Отец ребёнка: Крючков Борис Федорович

Троицкое, Троицкий административный округ, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Чухина Нина Борисовна

Отец ребёнка: Крючков Борис Федорович

Троицкое, Троицкий административный округ, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Васильева Клавдия Борисовна

Отец ребёнка: Крючков Борис Федорович

Троицкое, Троицкий административный округ, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Крючков Борис Федорович

Троицкое, Троицкий административный округ, город федерального значения Москва
Смерть
1960
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