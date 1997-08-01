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Ковалева (Ященко) Александра

Место рождения

с. Бабинкино

Дата рождения

24.01.1909

Дата смерти

?.08.1997

Пол

Женский

Отец

Между 1879 и 1880 г.р.

Мать

Между 1881 и 1882 г.р.

Муж

1907 г.р.

Дети

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.01.1909

Отец: Ященко Петр

Мать: Ященко (Дудникова) Пелагея

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ковалев Михаил

Рождение ребёнка
10.01.1928

Сын: Ковалев Павел

Отец ребёнка: Ковалев Михаил

Торяное, Еланский муниципальный район, Волгоградская область
Рождение ребёнка
25.10.1929

Сын: Ковалев Николай

Отец ребёнка: Ковалев Михаил

Торяное, Еланский муниципальный район, Волгоградская область
Рождение ребёнка
09.01.1932

Сын: Ковалев Василий

Отец ребёнка: Ковалев Михаил

Смерть
?.08.1997

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