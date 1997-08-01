Ковалева (Ященко) Александра
Место рожденияс. Бабинкино
Дата рождения24.01.1909
Дата смерти?.08.1997
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.01.1909
Отец: Ященко Петр
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ковалев Михаил
Рождение ребёнка
10.01.1928
Сын: Ковалев Павел
Отец ребёнка: Ковалев Михаил
Рождение ребёнка
25.10.1929
Сын: Ковалев Николай
Отец ребёнка: Ковалев Михаил
Рождение ребёнка
09.01.1932
Сын: Ковалев Василий
Отец ребёнка: Ковалев Михаил
Смерть
?.08.1997