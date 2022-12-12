Вишняков Иван Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вишняков Иван Дмитриевич

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Место рождения

Москва

Дата рождения

1876

Дата смерти

15.11.1938

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876

Отец: не указан

Мать: не указана

Смерть
15.11.1938
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