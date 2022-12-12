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Вишняков Иван Дмитриевич
Вишняков Иван Дмитриевич
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Место рождения
Москва
Дата рождения
1876
Дата смерти
15.11.1938
Пол
Мужской
Отец
Не указан
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
АС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876
Отец: не указан
Мать: не указана
Москва
Смерть
15.11.1938
Москва
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