Гречкин Николай
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гречкин Анатолий
Мать ребёнка: Гречкина Нина
Краснодар, город Краснодар, Краснодарский край
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гречкин Владимир
Мать ребёнка: Гречкина Нина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Гречкина Нина
Смерть
Неизвестно