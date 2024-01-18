Лисовский Анатолий Львович
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.06.1939
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.06.1939
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
14.08.1967
Рождение ребёнка
01.05.1970
Рождение ребёнка
08.02.1977
Оротукан, Ягоднинский, Магаданская область
Смерть
Неизвестно
Туапсе, Туапсинский муниципальный район, Краснодарский край