Лисовский Анатолий Львович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лисовский Анатолий Львович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.06.1939

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1947 г.р.

Дети

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Добавил:

ВТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.06.1939

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лисовская (Бугаева) Вера Ивановна

Рождение ребёнка
14.08.1967

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Лисовская (Бугаева) Вера Ивановна

Рождение ребёнка
01.05.1970

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Лисовская (Бугаева) Вера Ивановна

Рождение ребёнка
08.02.1977

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Лисовская (Бугаева) Вера Ивановна

Оротукан, Ягоднинский, Магаданская область
Смерть
Неизвестно
Туапсе, Туапсинский муниципальный район, Краснодарский край

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