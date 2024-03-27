Зайнагабдинова Зулейха
Место рождения? Оренбургская губерния
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
14.11.1935
Сын: Зайнагабдинов Ринат Хамитович
Отец ребёнка: Зайнагабдинов Хамит Абдуллович
Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1940
Сын: Зайнагабдинов Гафур Хамитович
Отец ребёнка: Зайнагабдинов Хамит Абдуллович
Смерть
Неизвестно