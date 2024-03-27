Зайнагабдинова Зулейха — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зайнагабдинова Зулейха

Место рождения

? Оренбургская губерния

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

? Оренбургская губерния
Рождение ребёнка
14.11.1935

Сын: Зайнагабдинов Ринат Хамитович

Отец ребёнка: Зайнагабдинов Хамит Абдуллович

Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1940

Сын: Зайнагабдинов Гафур Хамитович

Отец ребёнка: Зайнагабдинов Хамит Абдуллович

Смерть
Неизвестно
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