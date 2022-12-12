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Скворцов Анатолий Геннадьевич
Скворцов Анатолий Геннадьевич
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Место рождения
Кострома
Дата рождения
22.10.1989
Пол
Мужской
Отец
Скворцов Геннадий Анатольевич
1956 г.р.
Мать
Скворцова Ольга Владимировна
1959 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.10.1989
Отец:
Скворцов Геннадий Анатольевич
Мать:
Скворцова Ольга Владимировна
Кострома
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