Пелагея Васильева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пелагея Васильева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1723

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1703 г.р.

Дети

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1723

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Свищ Матфей

Рождение ребёнка
1734

Дочь: (Свищ) Анна

Отец ребёнка: Свищ Матфей

Устивица, Полтавська область
Устивица, Полтавская губерния, Миргородский пове
Рождение ребёнка
1737

Сын: Свищ Тарасий

Отец ребёнка: Свищ Матфей

Устивица, Полтавська область
Устивица, Полтавская губерния, Миргородский пове
Рождение ребёнка
1741

Сын: Свищ Терентий

Отец ребёнка: Свищ Матфей

Рождение ребёнка
1745

Дочь: (Свищ) Мария

Отец ребёнка: Свищ Матфей

Устивица, Полтавська область
Устивица, Полтавская губерния, Миргородский пове
Рождение ребёнка
1751

Сын: Свищ Филипп

Отец ребёнка: Свищ Матфей

Смерть
Неизвестно

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