Пелагея Васильева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1723
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1723
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Свищ Матфей
Рождение ребёнка
1734
Дочь: (Свищ) Анна
Отец ребёнка: Свищ Матфей
Устивица, Полтавская губерния, Миргородский пове
Рождение ребёнка
1737
Сын: Свищ Тарасий
Отец ребёнка: Свищ Матфей
Устивица, Полтавская губерния, Миргородский пове
Рождение ребёнка
1741
Сын: Свищ Терентий
Отец ребёнка: Свищ Матфей
Рождение ребёнка
1745
Дочь: (Свищ) Мария
Отец ребёнка: Свищ Матфей
Устивица, Полтавская губерния, Миргородский пове
Рождение ребёнка
1751
Сын: Свищ Филипп
Отец ребёнка: Свищ Матфей
Смерть
Неизвестно