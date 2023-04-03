(Таращенко) Надежда
Место рожденияРостовская область, , ,
Дата рождения01.03.1930
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.03.1930
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
24.07.1953
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Прядкин Михаил
Рождение ребёнка
06.05.1962
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Прядкин Михаил
Смерть
Неизвестно
Кисловодск, город-курорт Кисловодск, Ставропольский край
Похороны
Неизвестно