(Таращенко) Надежда — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Таращенко) Надежда

Место рождения

Ростовская область, , ,

Дата рождения

01.03.1930

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.03.1930

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Усть-Джегута, Усть-Джегутинский муниципальный район, Карачаево-Черкесская Республика
Рождение ребёнка
24.07.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Прядкин Михаил

Усть-Джегута, Усть-Джегутинский муниципальный район, Карачаево-Черкесская Республика
Рождение ребёнка
06.05.1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Прядкин Михаил

Усть-Джегута, Усть-Джегутинский муниципальный район, Карачаево-Черкесская Республика
Смерть
Неизвестно
Кисловодск, город-курорт Кисловодск, Ставропольский край
Похороны
Неизвестно
Усть-Джегута, Усть-Джегутинский муниципальный район, Карачаево-Черкесская Республика

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