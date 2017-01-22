Силуянова (Архипенко) Галина Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.08.1959
Дата смерти22.01.2017
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.08.1959
Отец: Сухарев Василий Иванович
Мать: Евдокия Степановна
Рождение ребёнка
27.03.1979
Сын: Силуянов Андрей Валерьевич
Отец ребёнка: Силуянов Валерий Иванович
Рождение ребёнка
26.01.1984
Сын: Силуянов Максим Валерьевич
Отец ребёнка: Силуянов Валерий Иванович
Смерть
22.01.2017
Похороны
Неизвестно
Супсех, город-курорт Анапа, Краснодарский край