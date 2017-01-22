Силуянова (Архипенко) Галина Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Силуянова (Архипенко) Галина Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.08.1959

Дата смерти

22.01.2017

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.08.1959

Отец: Сухарев Василий Иванович

Мать: Евдокия Степановна

Рождение ребёнка
27.03.1979

Сын: Силуянов Андрей Валерьевич

Отец ребёнка: Силуянов Валерий Иванович

Рождение ребёнка
26.01.1984

Сын: Силуянов Максим Валерьевич

Отец ребёнка: Силуянов Валерий Иванович

Смерть
22.01.2017
Похороны
Неизвестно
Супсех, город-курорт Анапа, Краснодарский край
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