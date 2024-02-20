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(Корсун) Марфа Львовна

Место рождения

Россия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука

Дата рождения

08.11.1886

Дата смерти

18.12.1886

Пол

Женский

Отец

1862 г.р.

Мать

Около 1866 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.11.1886

Отец: Корсун Лев Давидович

Мать: Корсун Наталья Филипповна

Россия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука
Троицкая церковь сл. Кривая Лука ГАДО , Ф-265-1-7 // стр.№ 153 /, м/к-1886г./ зап.№ 87 /
Крещение
08.11.1886
Россия Харьковсая губ.,Изюмский уезд слобода Крива Лука
Троицкай церковь сл.Кривая Лука м/к 1886г./ зап.№ 87 /, ГАДО Ф 265-1-7 / лист № 153 /. | Восприемники: Крестьяне сл.Кривая Лука : Марченко Афанасий и Давида Корсуна дочь-девица Наталья
Смерть
18.12.1886
Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд, Слобода Кривые Луки
Причина смерти: Болезнь - дифтерия | Троицкай церковь сл.Кривая Лука м/к 1886г./ зап.№ 65 /, ГАДО Ф 265-1-7 / лист № 188 /.
Похороны
20.12.1886
Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд Слобода Кривая Лука
Троицкая церковь сл.Кривая Лука ,м/к-1886г./ зап.№ 65 /, ГАДО Ф 265-1-7 / лист № 188 /.
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