Пасынков Леонид Петрович
Место рожденияД.Пасынково, с.Русаново, Орловского района, Кировской области
Дата рождения08.08.1933
Дата смерти03.03.1968
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.08.1933
Д.Пасынково, с.Русаново, Орловского района, Кировской области
Рождение ребёнка
11.11.1960
Сын: Пасынков Олег
Мать ребёнка: Пасынкова Надежда
Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Пасынков Владимир
Мать ребёнка: Пасынкова Надежда
Тамбов, Тамбовская область
Смерть
03.03.1968
г. Полтава, Украина
Причина смерти: авиакатастрофа
Похороны
Неизвестно
г.Прилуки, Украина