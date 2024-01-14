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Пасынков Леонид Петрович

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Место рождения

Д.Пасынково, с.Русаново, Орловского района, Кировской области

Дата рождения

08.08.1933

Дата смерти

03.03.1968

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

МБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.08.1933

Отец: не указан

Мать: не указана

Д.Пасынково, с.Русаново, Орловского района, Кировской области
Рождение ребёнка
11.11.1960

Сын: Пасынков Олег

Мать ребёнка: Пасынкова Надежда

Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пасынков Владимир

Мать ребёнка: Пасынкова Надежда

Тамбов, Тамбовская область
Смерть
03.03.1968
г. Полтава, Украина
Причина смерти: авиакатастрофа
Похороны
Неизвестно
г.Прилуки, Украина
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