Елена Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Елена Алексеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1707

Дата смерти

Между 1739 и 1761

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1707

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1723

Дочь: Пелагия Алексеевна

Отец ребёнка: Алексей Саввич

Рождение ребёнка
1727

Сын: Федот Алексеевич

Отец ребёнка: Алексей Саввич

Рождение ребёнка
1728

Дочь: Евдокия Алексеевна

Отец ребёнка: Алексей Саввич

Рождение ребёнка
1732

Сын: Георгий Алексеевич

Отец ребёнка: Алексей Саввич

Рождение ребёнка
1738

Сын: Семен Алексеевич

Отец ребёнка: Алексей Саввич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Алексей Саввич

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Между 1739 и 1761
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