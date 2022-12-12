Елена Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1707
Дата смертиМежду 1739 и 1761
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1707
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1723
Дочь: Пелагия Алексеевна
Отец ребёнка: Алексей Саввич
Рождение ребёнка
1727
Сын: Федот Алексеевич
Отец ребёнка: Алексей Саввич
Рождение ребёнка
1728
Дочь: Евдокия Алексеевна
Отец ребёнка: Алексей Саввич
Рождение ребёнка
1732
Сын: Георгий Алексеевич
Отец ребёнка: Алексей Саввич
Рождение ребёнка
1738
Сын: Семен Алексеевич
Отец ребёнка: Алексей Саввич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Алексей Саввич
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Между 1739 и 1761