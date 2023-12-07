Чернышева Ирина Владимировна
Место рождения
Дата рождения19.02.1958
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.02.1958
Отец: не указан
Мать: Галина
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Чернышев Валерий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Щербаков Алексей Александрович
Отец ребёнка: Щербаков Александр
Рождение ребёнка
09.01.1979
Дочь: Шатрова (Щербакова) Ольга Александровна
Отец ребёнка: Щербаков Александр
Амурск, Амурский муниципальный район, Хабаровский край