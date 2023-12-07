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Чернышева Ирина Владимировна

Место рождения

Самара, Октябрьский муниципальный район, Еврейская автономная область

Дата рождения

19.02.1958

Пол

Женский

Добавил:

ИГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.02.1958

Отец: не указан

Мать: Галина

Самара, Октябрьский муниципальный район, Еврейская автономная область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чернышев Валерий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Щербаков Алексей Александрович

Отец ребёнка: Щербаков Александр

Рождение ребёнка
09.01.1979

Дочь: Шатрова (Щербакова) Ольга Александровна

Отец ребёнка: Щербаков Александр

Амурск, Амурский муниципальный район, Хабаровский край

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