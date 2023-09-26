Пашинина Степанида — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пашинина Степанида

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1804

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1828

Дочь: Елена Емельяновна

Отец ребёнка: Пашинин Емельян Фролович

Дегтянка, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1830

Дочь: Юрьева Вера Емельяновна

Отец ребёнка: Пашинин Емельян Фролович

Дегтянка, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1833

Сын: Пашинин Илья Емельянович

Отец ребёнка: Пашинин Емельян Фролович

Дегтянка, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Агафья Емельяновна

Отец ребёнка: Пашинин Емельян Фролович

Дегтянка, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Дегтянка, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
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