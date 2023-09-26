Пашинина Степанида
Место рожденияНе указано
Дата рождения1804
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1828
Дочь: Елена Емельяновна
Отец ребёнка: Пашинин Емельян Фролович
Рождение ребёнка
1830
Дочь: Юрьева Вера Емельяновна
Отец ребёнка: Пашинин Емельян Фролович
Рождение ребёнка
1833
Отец ребёнка: Пашинин Емельян Фролович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Агафья Емельяновна
Отец ребёнка: Пашинин Емельян Фролович
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
Неизвестно