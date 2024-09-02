Елена Емельянова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Елена Емельянова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1827

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1827 г.р.

Дети

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Малахов Прохор

Рождение ребёнка
1848

Сын: Малахов Софон

Отец ребёнка: Малахов Прохор

Поповка, Бавлинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1853

Дочь: (Малахова) Агафья

Отец ребёнка: Малахов Прохор

Рождение ребёнка
1855

Дочь: (Малахова) Татьяна

Отец ребёнка: Малахов Прохор

Царево, Ермишинский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
Неизвестно

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