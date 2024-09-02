Елена Емельянова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1827
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Малахов Прохор
Рождение ребёнка
1848
Сын: Малахов Софон
Отец ребёнка: Малахов Прохор
Поповка, Бавлинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1853
Дочь: (Малахова) Агафья
Отец ребёнка: Малахов Прохор
Рождение ребёнка
1855
Дочь: (Малахова) Татьяна
Отец ребёнка: Малахов Прохор
Царево, Ермишинский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
Неизвестно