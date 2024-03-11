Харужий Валерий Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Харужий Валерий Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.10.1956

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

1925 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.10.1956

Отец: не указан

Мать: Косинова Нина Андреевна

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