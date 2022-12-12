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Глумов Гавриил Дмитриевич
Глумов Гавриил Дмитриевич
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Место рождения
Воронеж
, город Воронеж, Воронежская область
Дата рождения
1758
Дата смерти
1813
Пол
Мужской
Отец
Глумов Дмитрий Андреевич
1726 г.р.
Мать
Глумова Агриппина Андреевна
1734 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1758
Отец:
Глумов Дмитрий Андреевич
Мать:
Глумова Агриппина Андреевна
Воронеж
, город Воронеж, Воронежская область
Смерть
1813
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