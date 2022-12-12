Глумов Гавриил Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГлумов Гавриил Дмитриевич

Глумов Гавриил Дмитриевич

avatar

Место рождения

Воронеж, город Воронеж, Воронежская область

Дата рождения

1758

Дата смерти

1813

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1758

Отец: Глумов Дмитрий Андреевич

Мать: Глумова Агриппина Андреевна

Воронеж, город Воронеж, Воронежская область
Смерть
1813
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close