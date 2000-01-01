Соболев Яков — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соболев Яков

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.11.1888

Дата смерти

27.07.1959

Пол

Мужской

Добавил:

РЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.11.1888

Отец: Соболев Николай

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Соболев Алексей

Мать ребёнка: Соболева Евдокия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анастасия

Мать ребёнка: Соболева Евдокия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Валентина

Мать ребёнка: Соболева Евдокия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Соболев Николай

Мать ребёнка: Соболева Евдокия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Соболева Евдокия

Смерть
27.07.1959
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