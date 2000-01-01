Соболев Яков
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.11.1888
Дата смерти27.07.1959
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.11.1888
Отец: Соболев Николай
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Соболев Алексей
Мать ребёнка: Соболева Евдокия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анастасия
Мать ребёнка: Соболева Евдокия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Валентина
Мать ребёнка: Соболева Евдокия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Соболев Николай
Мать ребёнка: Соболева Евдокия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Соболева Евдокия
Смерть
27.07.1959