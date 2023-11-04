Соловьев Виктор Викторович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
31.12.1982
Сын: Соловьев Виталий Викорович
Мать ребёнка: Соловьева Маргарита Александровна
Рождение ребёнка
03.10.1986
Дочь: Соловьева Татьяна Викторовна
Мать ребёнка: Большакова Наталья Николаевна
Рождение ребёнка
03.09.1990
Дочь: Солоовьева Людмила Викторовна
Мать ребёнка: Большакова Наталья Николаевна