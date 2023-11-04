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Соловьев Виктор Викторович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Соловьев Виктор Константинович

Мать: Седова Зинаида Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Большакова Наталья Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Соловьева Маргарита Александровна

Рождение ребёнка
31.12.1982

Сын: Соловьев Виталий Викорович

Мать ребёнка: Соловьева Маргарита Александровна

Рождение ребёнка
03.10.1986

Дочь: Соловьева Татьяна Викторовна

Мать ребёнка: Большакова Наталья Николаевна

Рождение ребёнка
03.09.1990

Дочь: Солоовьева Людмила Викторовна

Мать ребёнка: Большакова Наталья Николаевна

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