Гусева Евдокия Игнатьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.02.1926
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.02.1926
Рождение ребёнка
01.01.1949
Дочь: Комарова Галина Ивановна
Отец ребёнка: Гусев Иван Константинович
Рождение ребёнка
13.11.1952
Дочь: Башкирцева Нэля Ивановна
Отец ребёнка: Гусев Иван Константинович
Черемхово, Черемховское, Иркутская область
Рождение ребёнка
22.01.1954
Дочь: Ульянкова Валентина Ивановна
Отец ребёнка: Гусев Иван Константинович
Рождение ребёнка
12.05.1955
Дочь: Засухина Нина Ивановна
Отец ребёнка: Гусев Иван Константинович
Рождение ребёнка
17.05.1957
Отец ребёнка: Гусев Иван Константинович
Рождение ребёнка
30.04.1959
Дочь: Михалева Ольга Ивановна
Отец ребёнка: Гусев Иван Константинович
Рождение ребёнка
08.08.1961
Сын: Гусев Петр Иванович
Отец ребёнка: Гусев Иван Константинович
Рождение ребёнка
09.05.1963
Дочь: Михалева Тамара Ивановна
Отец ребёнка: Гусев Иван Константинович
Рождение ребёнка
20.04.1965
Отец ребёнка: Гусев Иван Константинович
Рождение ребёнка
05.06.1966
Отец ребёнка: Гусев Иван Константинович
Рождение ребёнка
25.10.1967
Сын: Гусев Юрий Иванович
Отец ребёнка: Гусев Иван Константинович
Смерть
Неизвестно