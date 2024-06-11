Моисеева Мария
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1922
Сын: Моисеев Анатолий Александрович
Отец ребёнка: Моисеев Александр Васильевич
Рождение ребёнка
Около 1925
Сын: Моисеев Ввасилий Александрович
Отец ребёнка: Моисеев Александр Васильевич
Рождение ребёнка
1929
Дочь: Моисеева Людмила Александровна
Отец ребёнка: Моисеев Александр Васильевич
Рождение ребёнка
1937
Сын: Моисеев Валерий Александрович
Отец ребёнка: Моисеев Александр Васильевич
Смерть
Неизвестно