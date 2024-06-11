Моисеева Мария Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Моисеева Мария

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Моисеев Александр Васильевич

Рождение ребёнка
1922

Сын: Моисеев Анатолий Александрович

Отец ребёнка: Моисеев Александр Васильевич

Косинское, Юрьев-Польский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
Около 1925

Сын: Моисеев Ввасилий Александрович

Отец ребёнка: Моисеев Александр Васильевич

Косинское, Юрьев-Польский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
1929

Дочь: Моисеева Людмила Александровна

Отец ребёнка: Моисеев Александр Васильевич

Косинское, Юрьев-Польский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
1937

Сын: Моисеев Валерий Александрович

Отец ребёнка: Моисеев Александр Васильевич

Косинское, Юрьев-Польский муниципальный район, Владимирская область
Смерть
Неизвестно

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