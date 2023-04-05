Лыкошин Владимир Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лыкошин Владимир Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1792

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1792

Отец: Лыкошин Иван Богданович

Мать: Лыкошина Миропия Ивановна

Бракосочетание
1827

Жена: Лыкошина Елена Павловна

Рождение ребёнка
До 1834

Сын: Лыкошин Николай Владимирович

Мать ребёнка: Лыкошина Елена Павловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лесли Ольга Владимировна

Мать ребёнка: Лыкошина Елена Павловна

Работа или профессия
Неизвестно
штаб-ротмистр
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