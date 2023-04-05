Лыкошин Владимир Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1792
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1792
Отец: Лыкошин Иван Богданович
Бракосочетание
1827
Жена: Лыкошина Елена Павловна
Рождение ребёнка
До 1834
Сын: Лыкошин Николай Владимирович
Мать ребёнка: Лыкошина Елена Павловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лесли Ольга Владимировна
Мать ребёнка: Лыкошина Елена Павловна
Работа или профессия
Неизвестно
штаб-ротмистр