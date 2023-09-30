ДОНДОГ
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: КАПРАЛ
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: ДАШАБАЛ
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1901
Дочь: СЫРМА
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1905
Сын: БАЗАР
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1907
Сын: ЖАМСА
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1911
Дочь: СЭЖИДМА
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1915
Дочь: ДОЛЖИМА
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно