ДОНДОГ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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ДОНДОГ

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

1901 г.р.
1905 г.р.
1907 г.р.
1911 г.р.
1915 г.р.

Добавил:

ИР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: КАПРАЛ

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: ДАШАБАЛ

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1901

Дочь: СЫРМА

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1905

Сын: БАЗАР

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1907

Сын: ЖАМСА

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1911

Дочь: СЭЖИДМА

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1915

Дочь: ДОЛЖИМА

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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