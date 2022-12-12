Евгеньева Анастасия Петровна
Место рождения
Дата рождения22.11.1899
Дата смерти10.11.1985
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.11.1899
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1899 по 1922
Место жительства
С 1941 по 1943
Яранск, Яранский муниципальный район, Кировская область
Место жительства
По 1941
Место жительства
С 1943 по 1985
Смерть
10.11.1985