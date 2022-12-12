Евгеньева Анастасия Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евгеньева Анастасия Петровна

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Место рождения

Кострома, город Кострома, Костромская область

Дата рождения

22.11.1899

Дата смерти

10.11.1985

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.11.1899

Отец: не указан

Мать: не указана

Кострома, город Кострома, Костромская область
Место жительства
С 1899 по 1922
Кострома, город Кострома, Костромская область
Место жительства
С 1941 по 1943
Яранск, Яранский муниципальный район, Кировская область
Место жительства
По 1941
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1943 по 1985
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Смерть
10.11.1985
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
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