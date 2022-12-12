Сафиуллин Раиф — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сафиуллин Раиф

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Сафиуллин Флюн Губайдуллович

Мать: Сафиуллина Танзиля Фазыловна

Рождение ребёнка
26.05.1990

Сын: Сафиуллин Рустам Раифович

Мать ребёнка: Сафиуллина Тависа Мазитовна

Казкеево, Актанышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Трусова Регина Раифовна

Мать ребёнка: Сафиуллина Тависа Мазитовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сафиуллина Тависа Мазитовна

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