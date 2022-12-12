Сафиуллин Раиф
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
26.05.1990
Сын: Сафиуллин Рустам Раифович
Мать ребёнка: Сафиуллина Тависа Мазитовна
Казкеево, Актанышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Трусова Регина Раифовна
Мать ребёнка: Сафиуллина Тависа Мазитовна
Бракосочетание
Неизвестно