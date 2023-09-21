Бабин Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бабин Иван

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

РА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Бабин Яков

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Бабина Анна

Рождение ребёнка
18.02.1944

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Бабина Анна

Рождение ребёнка
05.06.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Бабина Анна

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

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