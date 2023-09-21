Бабин Иван
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Бабин Яков
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
18.02.1944
Рождение ребёнка
05.06.1954
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно