Буйновский Николай Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Буйновский Николай Николаевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1922

Дата смерти

1972

Пол

Мужской

Отец

1886 г.р.

Мать

1894 г.р.

Дети

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Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1922

Отец: Буйновский Николай Болеславович

Мать: Буйновская Елена Савельевна

Рождение ребёнка
14.06.1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
1972
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