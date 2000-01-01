Буйновский Николай Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1922
Дата смерти1972
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1922
Рождение ребёнка
14.06.1947
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1953
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
1972