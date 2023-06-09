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Федор Богданович

Место рождения

Луневщина, Гдовский район, Псковская область

Дата рождения

До 1867 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1867 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Луневщина, Гдовский район, Псковская область
Поручитель
30.01.1883 ст.
Гдов, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Афанасьевская церковь 30.01.1883 Городище 2 д запасной рядовой Леонтий Васильевич Чермы вдова Варвара Георгиевна по жениху Луневщины крестьянин Федор Богданович по жениху Городище 2 д крестьянин Н... Показать все
Смерть
Неизвестно

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