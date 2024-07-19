Буденков Михаил Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Буденков Михаил Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Смоленская губерния, Бельский уезд, Городковска волость, дер. Елизарово
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Буденкова Александра Семеновна

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Рождение ребёнка
1887

Сын: Буденков Иван Михайлович

Мать ребёнка: Буденкова Александра Семеновна

Смоленская губерния, Бельский уезд, Городковска волость, дер. Елизарово
Рождение ребёнка
1890

Сын: Буденков Павел Михайлович

Мать ребёнка: Буденкова Александра Семеновна

Смоленская губерния, Бельский уезд, Городковска волость, дер. Елизарово
Рождение ребёнка
1892

Сын: Буденков Матвей Михайлович

Мать ребёнка: Буденкова Александра Семеновна

Смоленская губерния, Бельский уезд, Городковска волость, дер. Елизарово
Рождение ребёнка
16.11.1894

Сын: Буденков Сергей Михайлович

Мать ребёнка: Буденкова Александра Семеновна

Смоленская губерния, Бельский уезд, Городковска волость, дер. Елизарово
Рождение ребёнка
1895

Сын: Буденков Алексей Михайлович

Мать ребёнка: Буденкова Александра Семеновна

Смоленская губерния, Бельский уезд, Городковска волость, дер. Елизарово
Рождение ребёнка
30.01.1897

Сын: Буденков Дмитрий Михайлович

Мать ребёнка: Буденкова Александра Семеновна

Смоленская губерния, Бельский уезд, Городковска волость, дер. Елизарово
Рождение ребёнка
1900

Дочь: Буденкова Раиса Михайловна

Мать ребёнка: Буденкова Александра Семеновна

Смерть
Неизвестно

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