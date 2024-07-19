Буденков Михаил Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Смоленская губерния, Бельский уезд, Городковска волость, дер. Елизарово
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Рождение ребёнка
1887
Мать ребёнка: Буденкова Александра Семеновна
Смоленская губерния, Бельский уезд, Городковска волость, дер. Елизарово
Рождение ребёнка
1890
Сын: Буденков Павел Михайлович
Мать ребёнка: Буденкова Александра Семеновна
Смоленская губерния, Бельский уезд, Городковска волость, дер. Елизарово
Рождение ребёнка
1892
Сын: Буденков Матвей Михайлович
Мать ребёнка: Буденкова Александра Семеновна
Смоленская губерния, Бельский уезд, Городковска волость, дер. Елизарово
Рождение ребёнка
16.11.1894
Сын: Буденков Сергей Михайлович
Мать ребёнка: Буденкова Александра Семеновна
Смоленская губерния, Бельский уезд, Городковска волость, дер. Елизарово
Рождение ребёнка
1895
Сын: Буденков Алексей Михайлович
Мать ребёнка: Буденкова Александра Семеновна
Смоленская губерния, Бельский уезд, Городковска волость, дер. Елизарово
Рождение ребёнка
30.01.1897
Сын: Буденков Дмитрий Михайлович
Мать ребёнка: Буденкова Александра Семеновна
Смоленская губерния, Бельский уезд, Городковска волость, дер. Елизарово
Рождение ребёнка
1900
Дочь: Буденкова Раиса Михайловна
Мать ребёнка: Буденкова Александра Семеновна
Смерть
Неизвестно