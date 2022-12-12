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Котов Иван Сидорович

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Место рождения

Яромаска, Сарапульский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1689

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1689

Отец: Котов Сидор Васильевич

Мать: Котова Васса Яковлевна

Яромаска, Сарапульский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1709

Сын: Котов Василий Иванович

Мать ребёнка: Котова Зиновия Трифоновна

Яромаска, Сарапульский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1712

Дочь: Феодосия Ивановна

Мать ребёнка: Котова Зиновия Трифоновна

Яромаска, Сарапульский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Котова Зиновия Трифоновна

Место жительства
Неизвестно
Яромаска, Сарапульский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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