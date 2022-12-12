Котов Иван Сидорович
Место рождения
Дата рождения1689
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1689
Отец: Котов Сидор Васильевич
Мать: Котова Васса Яковлевна
Рождение ребёнка
1709
Мать ребёнка: Котова Зиновия Трифоновна
Рождение ребёнка
1712
Дочь: Феодосия Ивановна
Мать ребёнка: Котова Зиновия Трифоновна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно