Кошелева Екатерина Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
12.05.1896 ст.
Сын: Кошелев Александр Петрович
Отец ребёнка: Кошелев Петр Афанасьевич
Рождение ребёнка
22.07.1897 ст.
Отец ребёнка: Кошелев Петр Афанасьевич
Рождение ребёнка
02.08.1904 ст.
Отец ребёнка: Кошелев Петр Афанасьевич
Рождение ребёнка
02.09.1905 ст.
Дочь: Вера Петровна
Отец ребёнка: Кошелев Петр Афанасьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно