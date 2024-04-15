Кошелева Екатерина Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кошелева Екатерина Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.05.1896 ст.

Сын: Кошелев Александр Петрович

Отец ребёнка: Кошелев Петр Афанасьевич

Рождение ребёнка
22.07.1897 ст.

Сын: Кошелев Елизар Петрович

Отец ребёнка: Кошелев Петр Афанасьевич

Яркуль, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
02.08.1904 ст.

Сын: Кошелев Петр Петрович

Отец ребёнка: Кошелев Петр Афанасьевич

Яркуль, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
02.09.1905 ст.

Дочь: Вера Петровна

Отец ребёнка: Кошелев Петр Афанасьевич

Яркуль, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кошелев Петр Афанасьевич

Место жительства
Неизвестно
Яркуль, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно
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