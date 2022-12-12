Михайлин Владимир
Место рожденияг. Бекабад, Узбекистан
Дата рождения05.06.1948
Дата смерти2012
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.06.1948
г. Бекабад, Узбекистан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Елена
Мать ребёнка: Михайлина Римма
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Михайлина Римма
Смерть
2012
Смоленск, город Смоленск, Смоленская область
Похороны
Неизвестно
Гедеоновка, Смоленский муниципальный район, Смоленская область