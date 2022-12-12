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Михайлин Владимир

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Место рождения

г. Бекабад, Узбекистан

Дата рождения

05.06.1948

Дата смерти

2012

Пол

Мужской

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.06.1948

Отец: Михайлин Владимир Андреевич

Мать: Михайлина Анна Егоровна

г. Бекабад, Узбекистан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Елена

Мать ребёнка: Михайлина Римма

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Михайлина Римма

Смерть
2012
Смоленск, город Смоленск, Смоленская область
Похороны
Неизвестно
Гедеоновка, Смоленский муниципальный район, Смоленская область
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