Каверин Федор Николаевич
Место рождения
Дата рождения01.02.1897
Дата смерти20.10.1957
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.02.1897
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1938 по 1949
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Место жительства
С 1949 по 1957
Смерть
20.10.1957