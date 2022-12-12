Каверин Федор Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Каверин Федор Николаевич

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Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

01.02.1897

Дата смерти

20.10.1957

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.02.1897

Отец: не указан

Мать: не указана

Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1938 по 1949
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Место жительства
С 1949 по 1957
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
20.10.1957
Москва, город федерального значения Москва
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