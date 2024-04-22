Ураков Абрам Прокопьев
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1799
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1799
Отец: Ураков Прокопий Степанов
Мать: Уракова Мавра Яковлева
Год рождения вычислен по РС
Упоминание
?.03.1816
Упоминается в возрасте 17 лет в РС 1816 года деревни Большое Копылово (ЦГАКО 176-2-659, лист 176об, №43)
Бракосочетание
До 1831
Жена: Уракова Авдотья
Рождение ребёнка
Вычислено 1832
Мать ребёнка: Уракова Авдотья
Год рождения вычислен по РС
Рождение ребёнка
Вычислено 1833
Мать ребёнка: Уракова Авдотья
Год рождения вычислен по РС
Упоминание
26.03.1834
Упоминается в возрасте 35 лет в РС 1834 года деревни Большое Копылово (ЦГАКО 176-2-957, лист 268об, №40)
Смерть
Неизвестно