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Ураков Абрам Прокопьев

Место рождения

Большое Копылово, Пижанский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

Вычислено 1799

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1780 г.р.

Мать

Вычислено 1777 г.р.

Жена

Вычислено 1808 г.р.

Дети

Вычислено 1832 г.р.
Вычислено 1833 г.р.

Добавил:

АУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1799

Отец: Ураков Прокопий Степанов

Мать: Уракова Мавра Яковлева

Большое Копылово, Пижанский муниципальный район, Кировская область
Год рождения вычислен по РС
Упоминание
?.03.1816
Большое Копылово, Пижанский муниципальный район, Кировская область
Упоминается в возрасте 17 лет в РС 1816 года деревни Большое Копылово (ЦГАКО 176-2-659, лист 176об, №43)
Бракосочетание
До 1831

Жена: Уракова Авдотья

Большое Копылово, Пижанский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1832

Сын: Ураков Афанасий Абрамов

Мать ребёнка: Уракова Авдотья

Большое Копылово, Пижанский муниципальный район, Кировская область
Год рождения вычислен по РС
Рождение ребёнка
Вычислено 1833

Сын: Ураков Василий Абрамов

Мать ребёнка: Уракова Авдотья

Большое Копылово, Пижанский муниципальный район, Кировская область
Год рождения вычислен по РС
Упоминание
26.03.1834
Большое Копылово, Пижанский муниципальный район, Кировская область
Упоминается в возрасте 35 лет в РС 1834 года деревни Большое Копылово (ЦГАКО 176-2-957, лист 268об, №40)
Смерть
Неизвестно
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