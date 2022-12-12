Куденеко (Сусло) Марфа Молаховна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Куденеко (Сусло) Марфа Молаховна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1876

Дата смерти

29.01.1953

Пол

Женский

Добавил:

ОЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.01.1905 ст.

Сын: Куденеко Иван Сергеевич

Отец ребёнка: Куденеко Сергей Кондратович

Пятовск, Стародубский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
1907

Сын: Куденеко Тимофей Сергеевич

Отец ребёнка: Куденеко Сергей Кондратович

Пятовск, Стародубский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
1910

Сын: Куденеко Герасим Сергеевич

Отец ребёнка: Куденеко Сергей Кондратович

Пятовск, Стародубский муниципальный район, Брянская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Куденеко Сергей Кондратович

Смерть
29.01.1953
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