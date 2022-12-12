Куденеко (Сусло) Марфа Молаховна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1876
Дата смерти29.01.1953
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
03.01.1905 ст.
Отец ребёнка: Куденеко Сергей Кондратович
Рождение ребёнка
1907
Сын: Куденеко Тимофей Сергеевич
Отец ребёнка: Куденеко Сергей Кондратович
Рождение ребёнка
1910
Сын: Куденеко Герасим Сергеевич
Отец ребёнка: Куденеко Сергей Кондратович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
29.01.1953