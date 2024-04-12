Осипова Евдокия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Осипова Евдокия

Место рождения

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

1790

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1790

Отец: не указан

Мать: не указана

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1805

Сын: Осипов Иван Макарович

Отец ребёнка: Осипов Макар Никифорович

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1809

Сын: Осипов (рекрут С 1828) Филат Макарович

Отец ребёнка: Осипов Макар Никифорович

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1816

Сын: Блинков Егор Макарович

Отец ребёнка: Осипов Макар Никифорович

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1818

Сын: Осипов Ефрем Макарович

Отец ребёнка: Осипов Макар Никифорович

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1821

Дочь: Ирина Макаровна

Отец ребёнка: Осипов Макар Никифорович

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1823

Сын: Блинков Леонтий Макарович

Отец ребёнка: Осипов Макар Никифорович

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
Неизвестно
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