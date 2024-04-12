Осипова Евдокия
Место рождения
Дата рождения1790
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1790
Рождение ребёнка
1805
Отец ребёнка: Осипов Макар Никифорович
Рождение ребёнка
1809
Сын: Осипов (рекрут С 1828) Филат Макарович
Отец ребёнка: Осипов Макар Никифорович
Рождение ребёнка
1816
Отец ребёнка: Осипов Макар Никифорович
Рождение ребёнка
1818
Отец ребёнка: Осипов Макар Никифорович
Рождение ребёнка
1821
Дочь: Ирина Макаровна
Отец ребёнка: Осипов Макар Никифорович
Рождение ребёнка
1823
Сын: Блинков Леонтий Макарович
Отец ребёнка: Осипов Макар Никифорович
Смерть
Неизвестно