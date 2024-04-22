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Близняк (Жвирко) Марфа

Место рождения

Лютошь, Воложинский район, Минская область

Дата рождения

29.01.1888

Дата смерти

21.11.1972

Пол

Женский

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.01.1888

Отец: Жвирко Николай

Мать: Жвирко Антонина

Лютошь, Воложинский район, Минская область
Бракосочетание
19.06.1909

Муж: Близняк Степан

Черневичи, Воложинский район, Минская область
Рождение ребёнка
04.04.1914

Дочь: Станкевич Антонина

Отец ребёнка: Близняк Степан

Черневичи, Воложинский район, Минская область
Рождение ребёнка
03.07.1926

Сын: Близняк Юрий Степанович

Отец ребёнка: Близняк Степан

Черневичи, Воложинский район, Минская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Близняк Владимир

Отец ребёнка: Близняк Степан

Крещение
Неизвестно
Космо-Демьяновскаяцерковь, м.Вишнево
Godparents:священник Николай Пашковский крестные:Викентий Осипович Юхневский д.Синяя Гора, Анна Ивановна Жвирко д.Лютошь
Смерть
21.11.1972
Черневичи, Воложинский район, Минская область
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
Вишнево, Воложинский район, Минская область
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