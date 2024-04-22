Близняк (Жвирко) Марфа
Место рождения
Дата рождения29.01.1888
Дата смерти21.11.1972
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.01.1888
Отец: Жвирко Николай
Мать: Жвирко Антонина
Бракосочетание
19.06.1909
Муж: Близняк Степан
Рождение ребёнка
04.04.1914
Дочь: Станкевич Антонина
Отец ребёнка: Близняк Степан
Рождение ребёнка
03.07.1926
Отец ребёнка: Близняк Степан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Близняк Владимир
Отец ребёнка: Близняк Степан
Крещение
Неизвестно
Космо-Демьяновскаяцерковь, м.Вишнево
Godparents:священник Николай Пашковский крестные:Викентий Осипович Юхневский д.Синяя Гора, Анна Ивановна Жвирко д.Лютошь
Смерть
21.11.1972
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
Вишнево, Воложинский район, Минская область