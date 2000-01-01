Плетенева Любовь — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Плетенева Любовь

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Место рождения

с. Пашки Глазовского уезда Вятской губернии

Дата рождения

1821

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

Дети

Не указаны

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821

Отец: Парамон

Мать: не указана

с. Пашки Глазовского уезда Вятской губернии
Работа или профессия
Неизвестно
с. Пашки Глазовского уезда Вятской губернии
крестьянка (госуд.)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Плетенев ?

Образование
Неизвестно
неграмотная
Смерть
Неизвестно
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