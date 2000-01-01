Плетенева Любовь
Место рожденияс. Пашки Глазовского уезда Вятской губернии
Дата рождения1821
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821
Отец: Парамон
Мать: не указана
с. Пашки Глазовского уезда Вятской губернии
Работа или профессия
Неизвестно
с. Пашки Глазовского уезда Вятской губернии
крестьянка (госуд.)
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Плетенев ?
Образование
Неизвестно
неграмотная
Смерть
Неизвестно