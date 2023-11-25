Горбунов Федор Матвеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1903
Дата смерти12.12.1941
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903
Отец: Горбунов Матвей Федорович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Горбунова Раиса Федоровна
Мать ребёнка: Горбунова (Годунова) Лидия Егорьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Горбунов Михаил Федорович
Мать ребёнка: Горбунова (Годунова) Лидия Егорьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1922
Сын: Горбунов Александр Федорович
Мать ребёнка: Горбунова (Годунова) Лидия Егорьевна
Рождение ребёнка
16.10.1938
Сын: Горбунов Геннадий Федорович
Мать ребёнка: Горбунова (Годунова) Лидия Егорьевна
Смерть
12.12.1941