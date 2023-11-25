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Горбунов Федор Матвеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1903

Дата смерти

12.12.1941

Пол

Мужской

Добавил:

ДГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903

Отец: Горбунов Матвей Федорович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Горбунова Раиса Федоровна

Мать ребёнка: Горбунова (Годунова) Лидия Егорьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Горбунов Михаил Федорович

Мать ребёнка: Горбунова (Годунова) Лидия Егорьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Горбунова (Годунова) Лидия Егорьевна

Рождение ребёнка
1922

Сын: Горбунов Александр Федорович

Мать ребёнка: Горбунова (Годунова) Лидия Егорьевна

Рождение ребёнка
16.10.1938

Сын: Горбунов Геннадий Федорович

Мать ребёнка: Горбунова (Годунова) Лидия Егорьевна

Смерть
12.12.1941

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