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Ситников Лев Глебович

Место рождения

Сяма, Вологодский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1795

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1795

Отец: Ситников Глеб Иванович

Мать: Ситникова Мариамна Афанасьевна

Сяма, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1819

Дочь: Ситникова Анна Львовна

Мать ребёнка: Ситникова Ольга Яковлевна

Сяма, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1821

Сын: Ситников Александр Львович

Мать ребёнка: Ситникова Ольга Яковлевна

Сяма, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1824

Сын: Ситников Мстислав Львович

Мать ребёнка: Ситникова Ольга Яковлевна

Сяма, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1828

Дочь: Ситникова Елизавета Львовна

Мать ребёнка: Ситникова Ольга Яковлевна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1831

Сын: Ситников Алвиан Львович

Мать ребёнка: Ситникова Ольга Яковлевна

Сяма, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1834

Сын: Ситников Венедикт Львович

Мать ребёнка: Ситникова Ольга Яковлевна

Сяма, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ситникова Ольга Яковлевна

Покровский-Сямский, Кубино-Озерский район, Северный край
Смерть
Неизвестно
Сяма, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
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