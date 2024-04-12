Ситников Лев Глебович
Место рождения
Дата рождения1795
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1795
Рождение ребёнка
1819
Дочь: Ситникова Анна Львовна
Мать ребёнка: Ситникова Ольга Яковлевна
Рождение ребёнка
1821
Сын: Ситников Александр Львович
Мать ребёнка: Ситникова Ольга Яковлевна
Рождение ребёнка
1824
Сын: Ситников Мстислав Львович
Мать ребёнка: Ситникова Ольга Яковлевна
Рождение ребёнка
1828
Дочь: Ситникова Елизавета Львовна
Мать ребёнка: Ситникова Ольга Яковлевна
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1831
Мать ребёнка: Ситникова Ольга Яковлевна
Рождение ребёнка
1834
Сын: Ситников Венедикт Львович
Мать ребёнка: Ситникова Ольга Яковлевна
Бракосочетание
Неизвестно
Покровский-Сямский, Кубино-Озерский район, Северный край
Смерть
Неизвестно