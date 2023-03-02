Селезнев Федор Саввич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Селезнев Федор Саввич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1770

Пол

Мужской

Добавил:

ЕТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1770

Отец: Селезнев Савва

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
До 1790

Сын: Селезнев Терентий Федорович

Мать ребёнка: Селезнева (Селезнев) Феодосия

Рождение ребёнка
До 1790

Сын: Селезнев Петр Федорович

Мать ребёнка: Селезнева (Селезнев) Феодосия

Рождение ребёнка
До 1790

Сын: Селезнев Илья Федорович

Мать ребёнка: Селезнева (Селезнев) Феодосия

Рождение ребёнка
1804

Дочь: Звягина (Селезнева) Евдокия Федоровна

Мать ребёнка: Селезнева (Селезнев) Феодосия

Рождение ребёнка
1806

Сын: Селезнев Елисей Федорович

Мать ребёнка: Селезнева (Селезнев) Феодосия

Рождение ребёнка
До 1811

Дочь: Крылова (Селезнева) Феодосия Федоровна

Мать ребёнка: Селезнева (Селезнев) Феодосия

Рождение ребёнка
До 1816

Дочь: Рудакова (Селезнева) Матрона Федоровна

Мать ребёнка: Селезнева (Селезнев) Феодосия

Рождение ребёнка
До 1818

Дочь: Комаровская (Селезнева) Василиса Федоровна

Мать ребёнка: Селезнева (Селезнев) Феодосия

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