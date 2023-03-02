Селезнев Федор Саввич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1770
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1770
Отец: Селезнев Савва
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
До 1790
Сын: Селезнев Терентий Федорович
Мать ребёнка: Селезнева (Селезнев) Феодосия
Рождение ребёнка
До 1790
Мать ребёнка: Селезнева (Селезнев) Феодосия
Рождение ребёнка
До 1790
Мать ребёнка: Селезнева (Селезнев) Феодосия
Рождение ребёнка
1804
Дочь: Звягина (Селезнева) Евдокия Федоровна
Мать ребёнка: Селезнева (Селезнев) Феодосия
Рождение ребёнка
1806
Сын: Селезнев Елисей Федорович
Мать ребёнка: Селезнева (Селезнев) Феодосия
Рождение ребёнка
До 1811
Дочь: Крылова (Селезнева) Феодосия Федоровна
Мать ребёнка: Селезнева (Селезнев) Феодосия
Рождение ребёнка
До 1816
Дочь: Рудакова (Селезнева) Матрона Федоровна
Мать ребёнка: Селезнева (Селезнев) Феодосия
Рождение ребёнка
До 1818
Дочь: Комаровская (Селезнева) Василиса Федоровна
Мать ребёнка: Селезнева (Селезнев) Феодосия