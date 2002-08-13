Лежнин Денис Евгеньевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛежнин Денис Евгеньевич

Лежнин Денис Евгеньевич

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.02.1979

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1979 г.р.

Дети

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.02.1979

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.08.2002

Сын: Лежнин Олег Денисович

Мать ребёнка: Лежнина Мариам Алиеевна

Рождение ребёнка
11.09.2008

Дочь: Лежнина Амина Денисовна

Мать ребёнка: Лежнина Мариам Алиеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лежнина Мариам Алиеевна

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close