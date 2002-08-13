Лежнин Денис Евгеньевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.02.1979
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.02.1979
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
13.08.2002
Мать ребёнка: Лежнина Мариам Алиеевна
Рождение ребёнка
11.09.2008
Дочь: Лежнина Амина Денисовна
Мать ребёнка: Лежнина Мариам Алиеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Лежнина Мариам Алиеевна