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Тюлькин Пётр Андреевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1901

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1901

Отец: Тюлькин Андрей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тюлькин Иван Петрович

Мать ребёнка: Тюлькина (Кислицина) Ксения Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тюлькина (Кислицина) Ксения Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тюлькин Евгений Петрович

Мать ребёнка: Тюлькина (Кислицина) Ксения Ивановна

Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
16.10.1927

Дочь: Зяблицева (Тюлькина) Луиза Петровна

Мать ребёнка: Тюлькина (Кислицина) Ксения Ивановна

Рождение ребёнка
14.12.1928

Сын: Тюлькин Ананий Петрович

Мать ребёнка: Тюлькина (Кислицина) Ксения Ивановна

Рождение ребёнка
18.05.1934

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Тюлькина (Кислицина) Ксения Ивановна

Рождение ребёнка
07.01.1936

Дочь: Муравьёва (Тюлькина) Антонина Петровна

Мать ребёнка: Тюлькина (Кислицина) Ксения Ивановна

Рождение ребёнка
29.03.1941

Сын: Тюлькин Иван Петрович

Мать ребёнка: Тюлькина (Кислицина) Ксения Ивановна

Смерть
Неизвестно

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