Тюлькин Пётр Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1901
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1901
Отец: Тюлькин Андрей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Тюлькина (Кислицина) Ксения Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Тюлькина (Кислицина) Ксения Ивановна
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
16.10.1927
Дочь: Зяблицева (Тюлькина) Луиза Петровна
Мать ребёнка: Тюлькина (Кислицина) Ксения Ивановна
Рождение ребёнка
14.12.1928
Мать ребёнка: Тюлькина (Кислицина) Ксения Ивановна
Рождение ребёнка
18.05.1934
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Тюлькина (Кислицина) Ксения Ивановна
Рождение ребёнка
07.01.1936
Дочь: Муравьёва (Тюлькина) Антонина Петровна
Мать ребёнка: Тюлькина (Кислицина) Ксения Ивановна
Рождение ребёнка
29.03.1941
Мать ребёнка: Тюлькина (Кислицина) Ксения Ивановна
Смерть
Неизвестно