Абызова (Улитина) Ирина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1870
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1870
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Абызов Иларион
Рождение ребёнка
17.01.1890
Сын: Абызов Иван
Отец ребёнка: Абызов Иларион
Рождение ребёнка
17.11.1895
Сын: (Абызов) Александр Иларионович
Отец ребёнка: Абызов Иларион
Рождение ребёнка
1897
Дочь: Абызова Мария Иларионовна
Отец ребёнка: Абызов Иларион
Рождение ребёнка
1900
Сын: Абызов Евгений Иларионович
Отец ребёнка: Абызов Иларион
Рождение ребёнка
17.12.1905
Сын: Абызов Константин Иларионович
Отец ребёнка: Абызов Иларион
Смерть
Неизвестно