Абызова (Улитина) Ирина Ивановна Около 1870 — найти родственников по фамилии на Familio
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Абызова (Улитина) Ирина Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1870

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1870

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Абызов Иларион

Рождение ребёнка
17.01.1890

Сын: Абызов Иван

Отец ребёнка: Абызов Иларион

Орловка, Мысово-Челнинская волость, Мензелинский уезд
Рождение ребёнка
17.11.1895

Сын: (Абызов) Александр Иларионович

Отец ребёнка: Абызов Иларион

Орловка, Мысово-Челнинская волость, Мензелинский уезд
Рождение ребёнка
1897

Дочь: Абызова Мария Иларионовна

Отец ребёнка: Абызов Иларион

Рождение ребёнка
1900

Сын: Абызов Евгений Иларионович

Отец ребёнка: Абызов Иларион

Рождение ребёнка
17.12.1905

Сын: Абызов Константин Иларионович

Отец ребёнка: Абызов Иларион

Смерть
Неизвестно

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