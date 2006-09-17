Папанов Николай Константинович
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.06.1952
Дата смерти17.09.2006
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.06.1952
Рождение ребёнка
05.03.1980
Сын: Папанов Константин Николаевич
Мать ребёнка: Папанова Надежда Николаевна
Балхаш, городская администрация Балхаш, Карагандинская область
Рождение ребёнка
29.01.1983
Дочь: Куделя Ирина Николаевна
Мать ребёнка: Папанова Надежда Николаевна
Рождение ребёнка
01.05.1989
Сын: Папанов Дмитрий Николаевич
Мать ребёнка: Папанова Надежда Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
17.09.2006
Турочак, Турочакский муниципальный район, Республика Алтай