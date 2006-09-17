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Папанов Николай Константинович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.06.1952

Дата смерти

17.09.2006

Пол

Мужской

Добавил:

МЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.06.1952

Отец: Папанов Константин Григорьевич

Мать: Папанова Елена Николаевна

Рождение ребёнка
05.03.1980

Сын: Папанов Константин Николаевич

Мать ребёнка: Папанова Надежда Николаевна

Балхаш, городская администрация Балхаш, Карагандинская область
Рождение ребёнка
29.01.1983

Дочь: Куделя Ирина Николаевна

Мать ребёнка: Папанова Надежда Николаевна

Байдибек Би (Маловодное), Енбекшиказахский район, Алматинская область
Рождение ребёнка
01.05.1989

Сын: Папанов Дмитрий Николаевич

Мать ребёнка: Папанова Надежда Николаевна

Байдибек Би (Маловодное), Енбекшиказахский район, Алматинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Папанова Надежда Николаевна

Смерть
17.09.2006
Турочак, Турочакский муниципальный район, Республика Алтай
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