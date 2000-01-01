Мельник Валентина Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мельник Валентина Яковлевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.06.1944

Пол

Женский

Отец

Мать

1914 г.р.

Дети

1968 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ОИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.06.1944

Отец: Климчук Яков Леонидович

Мать: Басюк Анна Петровна

Рождение ребёнка
27.05.1968

Сын: Мельник Дмитрий Викторович

Отец ребёнка: Мельник Виктор Дмитриевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мельник Виктор Дмитриевич

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