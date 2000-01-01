Мельник Валентина Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.06.1944
ПолЖенский
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.06.1944
Отец: Климчук Яков Леонидович
Мать: Басюк Анна Петровна
Рождение ребёнка
27.05.1968
Сын: Мельник Дмитрий Викторович
Отец ребёнка: Мельник Виктор Дмитриевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Мельник Виктор Дмитриевич